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В Турции оценили вероятность саммита Путина и Зеленского

Политолог Хасан Унал: Путин никогда не сядет за стол переговоров с украинским руководством
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Global Look Press

Российский президент Владимир Путин никогда не сядет за стол переговоров с украинским руководством. Так вероятность проведения саммита между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским в Турции оценил профессор университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал в беседе с «Лентой.ру».

«Путин пренебрежительно относится к украинскому руководству, и его можно понять», — сказал политолог. Он пояснил, что это вызвано националистическими настроениями на Украине, которые фактически основаны на вражде с Россией.

«В обозримом будущем разрешить российско-украинские противоречия не удастся. Но если удастся снизить напряженность, то это будет колоссальным прорывом», — резюмировал он.

19 января стало известно, что Эрдоган приглашает президентов России и Украины провести переговоры, чтобы обсудить возникшие между странами противоречия. Турецкий лидер даже выступил с инициативой организовать встречу Путина и Зеленского «с глазу на глаз». В Кремле сообщили, что предложение турецкой стороны пока не обсуждалось официально, но Москва приветствует любые усилия, направленные на урегулирование ситуации вокруг Украины.

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Валентина Шварцман
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