Медведев рассказал о заготовке России на случай отключения от SWIFT

У России есть заготовка на случай отключения отечественных банков от международной системы банковских коммуникаций SWIFT в рамках санкций со стороны США. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в интервью ведущим российским СМИ, в том числе «Ленте.ру».

«Сам по себе SWIFT полезная вещь, это действительно международная система, причем частная система. Я скажу прямо, я не очень верю, что нас кто-то от этой системы отключит, потому что это невыгодно никому, в том числе и самому этому обществу, которое организовано для SWIFT, тем более что у нас огромное количество транзакций проходит. Это подрыв доверия к SWIFT», — отметил Медведев.

Однако, по его словам, у Москвы есть «заготовка» на случай реализации этого сценария: «Это своя система передачи финансовых данных. Она была подготовлена Центральным банком, она постоянно тестируется, она работает. Она не даст ни минуты простоя и будет осуществлять все необходимые функции внутри страны».

Впервые о возможном отключении российских банков от SWIFT стало известно в декабре. По некоторым данным, власти США рассматривают такую меру на случай вторжения российской армии на территорию Украины. Однако позднее немецкая газета Handelsblatt сообщила, что Вашингтон отказался от такого подхода.

В интервью ведущим российским СМИ заместитель председателя Совета безопасности ответил на вопросы, касающиеся пандемии COVID-19, международной безопасности, ситуации на Украине и других актуальных тем.