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Тигрица вступила в смертельную схватку с кабаном и попала на видео

Разъяренная тигрица вонзила клыки в шею визжащего кабана и была запечатлена на видео

Разъяренная тигрица вступила в смертельную схватку с кабаном в индийском национальном парке Рантамбор, штат Раджастан. Противостояние животных попало на видео, на которое обратило внимание издание Newsweek.

Фотограф М. Д. Парашар запечатлел драку тигра с кабаном. На записи, которая длится около 20 секунд, видно, как животные столкнулись в лесу среди опавших листьев. Тигрица вонзает клыки в шею индийского кабана и бьет его по рылу лапами. Кабан визжит и пытается убежать.

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Парашар рассказал, что стал очевидцем противостояния животных около девяти утра в первой зоне парка. Тигрица, которая напала на кабана, носит кличку Нур Т-39. В период с 2012 по 2016 годы эта большая кошка родила несколько пометов тигрят.

Эти тигры находятся в списке вымирающих видов Международного союза охраны природы. В дикой природе насчитывается всего около 3,5 тысячи особей. Несмотря на этот статус, численность тигров в Индии повысилась за последние несколько десятилетий после того, как в 1973 году премьер-министр страны Индира Ганди запустила инициативу под названием «Проект Тигр». Зверя объявили национальным животным Индии. На защиту этого хищника стали выделять больше денег. В 2010 году популяция тигров составляла 1,7 тысячи особей, а в 2018-м — 2,9 тысячи.

Кабаны в Индии часто становятся добычей тигров. Вес индийских кабанов достигает 135 килограммов. Тигры питаются и более мелкими животными, такими как птицы и грызуны, и более крупной добычей, такой как олени и даже слонята.

Ранее в тигровом заповеднике Тадоба Андхари, Индия, фотограф запечатлел схватку бенгальского тигра с медведем-губачом, который считается самым смертоносным медведем в мире. Тигр повалил противника на спину, вцепился в него зубами и удерживал лапами.

Алиса Дмитриева
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