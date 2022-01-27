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Раскрыты подробности образа жизни самого молодого миллиардера в мире

Отец девятилетнего Мохаммеда Авала Мустафа из Нигерии подарил ему особняк на день рождения

Фото: @momphajnr

Журналисты раскрыли подробности роскошной жизни самого богатого ребенка Нигерии. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Речь идет о девятилетнем Мохаммеде Авале Мустафа (Muhammed Awal Mustapha) — наследнике нигерийской интернет-звезды и генерального директора компании по обмену валюты Lagos Bureau De Change, 42-летнего Исмаила Мустафа (Ismailia Mustapha). Отмечается, что мужчина оценивает собственный капитал в 15 миллионов долларов (почти 1,2 миллиарда рублей), поэтому он обеспечивает сыну безбедное существование.

Так, любящий отец по прозвищу Момфа подарил единственному ребенку особняк на шестой день рождения в 2019 году. При этом мальчик, которого прозвали «самым молодым миллиардером в мире», ведет страницу в Instagram и публикует фотографии на фоне дорогих автомобилей Lamborghini Aventador и Bentley Flying Spur.

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Кроме того, Момфа-младший путешествует по миру на частном самолете вместе с отцом и носит одежду люксовых брендов, таких как Versace и Gucci. Журналисты предположили, что в коллекцию роскошных атрибутов мальчика входит также спорткар Ferrari, который можно заметить на одном из его снимков, сделанных возле дома в Дубае.

Момфа-старший, в свою очередь, регулярно перемещается между домами в Лагосе и ОАЭ, и также делится снимками из жизни в Instagram, на который подписано 1,1 миллиона человек. На кадрах бизнесмен демонстрирует банкноты, позирует с дизайнерскими сумками, а также со львами и тиграми в сафари-парке на острове Маврикий.

В декабре 2021 года журналисты перечислили имущество экс-главы «Формулы-1» на сотни миллиардов рублей. В 2017 Берни Экклстоун переехал в Швейцарию вместе со своей 44-летней женой Фабианой. Так, например, пара живет в шале Le Lion за 23 миллиона фунтов стерлингов (2,2 миллиарда рублей) в элитном курортном городе Гштаад.

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Айсель Эюбова
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