Перечислено имущество экс-главы «Формулы-1» на сотни миллиардов рублей

Журналисты The Sun перечислили роскошное имущество английского бизнесмена, бывшего руководителя «Формулы-1» и в настоящее время почетного президента Formula One Management (FOM) и Formula One Administration (FOA) Берни Экклстоуна. Соответствующий материал появился на сайте издания.

В общей сложности состояние 91-миллиардера оценивается в три миллиарда фунтов стерлингов (294 миллиарда рублей). Известно, что раньше он владел домом в Кенсингтон-Парк-Гарденс, где жили принц Гарри и Меган Маркл, пока не отказались от королевских титулов. Позже он продал этот особняк за 57 миллионов фунтов стерлингов (почти 5,6 миллиарда рублей).

В 2017 Экклстоун переехал в Швейцарию вместе со своей 44-летней женой Фабианой. На данный момент пара живет в шале Le Lion за 23 миллиона фунтов стерлингов (2,2 миллиарда рублей) в элитном курортном городе Гштаад. Отмечается, что их сосед — итальянский модельер Валентино Гаравани.

Помимо этого, миллиардеру принадлежит гора в Гштааде, которая называется Ледник 3000. По словам его дочери Тамары, Экклстоун купил ее просто потому, что она ему понравилась. Он также владеет четырехзвездочным отелем Hotel Olden, который считается одним из лучших в городе.

В материале также отмечается, что свою яхту Petara стоимостью 30 миллионов фунтов стерлингов (2,9 миллиарда рублей) бизнесмен назвал в честь дочерей Петры и Тамары. Судно вмещает до 12 гостей и имеет современное оснащение.

В 2021 году Экклстоун дополнил свою коллекцию лодок еще одной яхтой — 63-метровой Force Blue. Предмет роскоши обошелся ему в 6,6 миллиона фунтов стерлингов (647 миллионов рублей). Судно оборудовано СПА, тренажерным залом, джакузи, а также кинотеатром и ночным клубом.

Перелеты бывший глава «Формулы-1» осуществляет на личном джете Dassault Falcon 7X за 40 миллионов фунтов стерлингов (3,9 миллиарда рублей)

Известно, что любовь к кофе сподвигла миллиардера к покупке кофейной плантации в Бразилии за восемь миллионов фунтов стерлингов (785 миллионов рублей). Там он выращивает собственный кофе под брендом Celebrity Coffee. На ферме работают более 30 человек и содержатся около 600 коров и другие виды крупного рогатого скота, 18 лошадей, шесть пони, восемь собак, десятки кур и лебедей. Персонал живет на территории одного из 22 домов, построенных на лугу размером с футбольное поле.

