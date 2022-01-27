На торгах в четверг, 27 января, российский фондовый рынок закрылся ростом основных индексов. Индекс Мосбиржи вырос на 2,93 процента до 3455,93 пункта, а РТС — почти на 5,7 процента, до 1399,64 пункта, свидетельствуют данные площадки.

Индекс «голубых фишек» прибавил 3,32 процента (22 755,96 пункта), в лидерах роста к закрытию торгов — «Газпром» (плюс 7,82 процента), Сбербанк (плюс 6,8 процента), TCS group (6,63 процента). Довольно значительно дешевеют бумаги «Полиметалла» (более 6 процентов), «Полюс» потерял около процента.

Доллар и евро дешевеют к рублю и стоят 77,8 рубля и 86,61 рубля соответственно. Курс российской валюты пошел вверх днем 27 января на фоне заявлений Министерства иностранных дел России: в ведомстве назвали недопустимой войну с Украиной.

При этом 26 января курс евро превысил 90 рублей впервые с июля 2021 года, а доллар стоил дороже 80 рублей. Курсы иностранных валют по отношению к рублю поставили многомесячные рекорды после того, как в СМИ распространились сообщения о предложении оказать помощь самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) в виде поставок военной продукции.