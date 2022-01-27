Курс рубля взлетел

Вслед за рекордным падением 26 января курс рубля резко взлетел. Это произошло после того, как в МИД России назвали войну с Украиной недопустимой. В четверг, 27 января, в ходе торгов на Московской бирже доллар обвалился на два процента (минус 1,55 рубля), до 77,93 рубля, евро — на 2,7 процента (минус 2,44 рубля), до 86,96 рубля, свидетельствуют данные площадки.

Ранее заместитель директора ДИП МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что «Россия не допускает даже мысли о войне с Украиной». Он сослался на слова секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о том, что Киев не видит оснований для «вторжения», о котором говорит Запад. Зайцев добавил, что эту позицию поддерживает и министр обороны Украины Алексей Резников.

На торгах 26 января курс евро превысил 90 рублей впервые с июля 2021 года (плюс 1,7 рубля), а доллар — 80 рублей (плюс 1,6 рубля). Курсы иностранных валют по отношению к рублю поставили многомесячные рекорды после того, как в СМИ распространились сообщения о предложении оказать помощь самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) в виде поставок военной продукции. Обвал рубля наблюдался с начала января на фоне обострения ситуации вокруг Украины.

Финансовые аналитики, опрошенные «Лентой.ру», посоветовали россиянам не совершать рискованных операций при волатильности на рынке. По их словам, наиболее разумным подходом станет ничего не делать и ожидать стабилизации положения. Самым безопасным вложением, по мнению старшего аналитика Alpari Анны Бодровой, в текущих условиях будут рублевые вклады в российских банках.