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В «Векторе» прокомментировали появление нового коронавируса в ЮАР

Центр «Вектор»: обнаруженный в ЮАР коронавирус NeoCov у летучих мышей требует изучения

Фото: Sumaya Hisham / Reuters

Обнаруженный китайскими учеными в ЮАР коронавирус NeoCov у летучих мышей требует дальнейшего изучения, риски его распространения носят потенциальный характер. Об этом заявили в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ) «Вектор» Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

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Вчера

В четверг, 27 января, ученые из Уханя предупредили об опасности нового коронавируса NeoCov, который обнаружили в ЮАР у летучих мышей. Вирус является родственным возбудителю ближневосточной лихорадки MERS и способен проникать в клетки примерно таким же способом, как и SARS-CoV-2. Исследователи также заявили об опасности NeoCov и риске его проникновения в человеческую популяцию.

«Специалисты научного центра "Вектор" знают о данных, полученных китайскими специалистами в отношении коронавируса NeoCov», — заявили в научном центре.

Там добавили, что речи о появлении нового коронавируса, который готов распространяться среди людей, пока не идет.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» инфекционист Сергей Вознесенский оценил опасность нового коронавируса из ЮАР для России. По его словам, вероятность того, что NeoCov распространится в человеческой популяции и вызовет новую волну заболеваемости, незначительна.

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Анастасия Шейкина
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