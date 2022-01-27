На границе Таджикистана и Киргизии возобновились столкновения. Об этом сообщает Sputnik Киргизия со ссылкой на Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики.

По данным ведомства, боестолкновения между военнослужащими двух стран идут в местностях Кочо-Бою и Дахма. В Бишкеке обвинили таджикскую сторону в нарушении режима прекращения огня. Душанбе в свою очередь заявил, что зафиксировал полеты беспилотных летательных аппаратов, нарушающих воздушное пространство страны.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате конфликта на границе Таджикистана и Киргизии увеличилось до 17 человек. По информации больницы Исфары, ранения получили 13 таджикистанцев, из них 11 военнослужащих, один военный находится в тяжелом состоянии. В то же время с киргизской стороны — четверо пострадавших. Жертвой столкновения также стал житель таджикистанского села Ходжаи-Аало.

О начале перестрелки на границе двух среднеазиатских республик стало известно в четверг, 27 января. На место уже прибыли представители власти обеих сторон, ведутся переговоры о прекращении огня. О необходимости немедленно прекратить стрельбу заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

