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Число пострадавших на границе Таджикистана и Киргизии увеличилось до 17

Sputnik Таджикистан: 17 человек пострадали из-за стрельбы на границе страны с Киргизией

Фото: Игорь Егоров / РИА Новости

Число пострадавших в результате конфликта на границе Таджикистана и Киргизии увеличилось до 17 человек. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на данные больницы Исфары.

По информации медицинского учреждения, ранения получили 13 таджикистанцев, из них 11 военнослужащих, один военный находится в тяжелом состоянии. В то же время с киргизской стороны — четверо пострадавших.

Ранее киргизские власти начали эвакуацию ближайших к границе сел из-за перестрелки между военными Киргизии и Таджикистана. «Помещения школ имени Ленина, Боконбаева и № 3 города Баткена подготовлены для приема 300 граждан. Жители сел Максат, Кулунду, Сада на личных автомашинах эвакуируются к родственникам в Лейлекский район», — говорится в заявлении МЧС республики. Также сообщается об эвакуации жителей села Орто-Боз, Жака-Орук, Уч-Добо, Самаркандек и Ак-Сай.

О начале перестрелки на границе двух среднеазиатских республик стало известно в четверг, 27 января. На место уже прибыли представители власти обеих сторон, ведутся переговоры о прекращении огня. О необходимости немедленно прекратить стрельбу заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

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Марина Совина
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