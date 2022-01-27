Россия обнародует ответ США на предложения по гарантиям безопасности

Ответы США и НАТО на российские предложения о гарантиях безопасности в Европе будут обнародованы для населения в ближайшее время. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает Telegram-канал внешнеполитического ведомства.

Дипломат отметил, что хотя в Вашингтоне и предпочитают, чтобы документ остался для конфиденциального дипломатического диалога, он согласован со всеми союзниками США и с Украиной. «У меня нет никаких сомнений, что в самое ближайшее время он утечет», — заключил он.

26 января США передали Москве письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. Его привез в МИД России посол США Джон Салливан и вручил его заместителю министра иностранных дел Александру Грушко. Кроме того, письменный ответ НАТО передали послу России в Брюсселе.