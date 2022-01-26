В МИД России заявили, что ответ от НАТО на предложения по гарантиям безопасности передали послу России в Брюсселе, сообщает РИА Новости.

Российский МИД заявил, что в НАТО ответили на предложения России по безопасности и передали соответствующий документ послу страны в Брюсселе.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил России восстановить миссии в Москве, а также создать прямую линию связи. Он также призвал Россию вывести войска из Украины, Грузии и Молдавии.

26 января посол США Джон Салливан передал замглавы МИД России Александру Грушко письменный ответ Вашингтона по гарантиям безопасности. Для этого он лично прибыл в здание российского МИД. Покидая ведомство, американский посол не стал отвечать на вопросы журналистов.