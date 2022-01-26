Посол США покинул российский МИД

Посол США в Москве Джон Салливан покинул здание МИД России. Об этом сообщает РИА Новости.

Американский посол не стал отвечать на вопросы журналистов на выходе из здания. Он не раскрыл подробностей того, что делал в министерстве, но в его руках у заметили черную папку.

Салливан прибыл в российское дипведомство, чтобы предоставить ответ Вашингтона на предложения Кремля по гарантиям безопасности в Европе.

Ранее источники в Белом доме сообщили, что администрация президента США Джо Байдена направит России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности 26 января. Представители Белого дома уточнили, что в ответе будут изложены области, в которых США согласны сотрудничать с Россией.

По информации источников, в эти сферы входят: контроль над стратегическими наступательными вооружениями, прозрачность в отношениях вооруженных сил между странами, снижение рисков эскалации через создание каналов связи между военными ведомствами и вопрос размещения ракетных систем большой дальности.

При этом представители Белого дома выразили сомнения, что ответ Вашингтона включит в себя вопрос о членстве Украины в Североатлантическом альянсе. 26 января глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления в Госдуме рассказал, что Кремль готов принять ответные меры том случае, если не получит ответа от США и НАТО по гарантиям безопасности.