Губернатор российского региона заболел COVID-19

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил, что заразился коронавирусом. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

«У меня подтвердился диагноз «коронавирус». Чувствую себя неплохо. Работаю удаленно», — рассказал глава региона.

Он отметил, что до результатов контрольного теста его обязанности будет исполнять первый замгубернатора, председатель правительства Антон Викторович Кольцов.

По словам Кувшинникова, он заразился за неделю до повторной вакцинации, которую он планировал сделать 3 февраля. Последнюю прививку он делал 3 августа 2021 года.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков повторно заразился коронавирусом. Ранее глава российского региона болел в октябре 2020 года. Вся семья губернатора, за исключением старших сыновей, тоже заболела.