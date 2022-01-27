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Губернатор российского региона заболел COVID-19

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заболел COVID-19

Фото: @olegkuvshinnikov

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил, что заразился коронавирусом. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

«У меня подтвердился диагноз «коронавирус». Чувствую себя неплохо. Работаю удаленно», — рассказал глава региона.

Он отметил, что до результатов контрольного теста его обязанности будет исполнять первый замгубернатора, председатель правительства Антон Викторович Кольцов.

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По словам Кувшинникова, он заразился за неделю до повторной вакцинации, которую он планировал сделать 3 февраля. Последнюю прививку он делал 3 августа 2021 года.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков повторно заразился коронавирусом. Ранее глава российского региона болел в октябре 2020 года. Вся семья губернатора, за исключением старших сыновей, тоже заболела.

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Никита Абрамов
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