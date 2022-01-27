Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине начали служебное расследование из-за стрельбы в Днепре

В военной части в Днепре начали служебное расследование из-за устроившего расстрел солдата

Фото: Національна гвардія України

В военной части в Днепре, где служил солдат, расстрелявший своих сослуживцев, начато служебное расследование. Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.

Сообщается, что представители военной части будут оказывать содействие расследованию. Все обстоятельства произошедшего пока не выяснены.

В настоящее время территория завода «Южмаш», где устроил стрельбу солдат-срочник, оцеплена и патрулируется. На место выехало руководство областного главного управления национальной полиции, следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты и все специализированные службы.

Материалы по теме:
«Война начинает управлять сама собой» Что стоит за очередным обострением украинского кризиса и какую угрозу он несет?
«Война начинает управлять сама собой»Что стоит за очередным обострением украинского кризиса и какую угрозу он несет?
25 января
«Украинское общество готово к драке» Почему в республиках бывшего СССР не прекращаются войны и цветные революции?
«Украинское общество готово к драке»Почему в республиках бывшего СССР не прекращаются войны и цветные революции?
Вчера

Инцидент со стрельбой произошел 27 января в Днепре, на территории завода «Южмаш». По данным правоохранителей, солдат-срочник Артемий Рябчук взял в оружейной комнате автомат Калашникова и открыл огонь в караульном помещении. В результате пять человек погибло и пять были ранены. Позже одна из пяти раненых скончалась.

Стрелявший солдат сбежал с места преступления и спустя время был задержан в городе Подгородное Днепропетровской области.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Алиса Реброва
Обсудить
Последние новости
На Украине задержали застрелившего сослуживцев солдата
В Евросоюзе раскритиковали США и НАТО за слухи о вторжении России на Украину
Нил Янг удалил свою музыку из Spotify из-за «фейков о вакцинах» на платформе
Неизвестные устроили стрельбу в центре Калининграда
Появились кадры расстрела нацгвардейцев в Днепре
Российского блогера объявили в федеральный розыск
Минеев высказался о возможном бое с Макгрегором
Дезинсектору по делу о смертельном отравлении арбузами продлили арест
Раскрыт самый мощный смартфон
В Петербурге три пациента скончались после обследования желудка
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter