На Украине начали служебное расследование из-за стрельбы в Днепре

В военной части в Днепре, где служил солдат, расстрелявший своих сослуживцев, начато служебное расследование. Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.

Сообщается, что представители военной части будут оказывать содействие расследованию. Все обстоятельства произошедшего пока не выяснены.

В настоящее время территория завода «Южмаш», где устроил стрельбу солдат-срочник, оцеплена и патрулируется. На место выехало руководство областного главного управления национальной полиции, следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты и все специализированные службы.

Инцидент со стрельбой произошел 27 января в Днепре, на территории завода «Южмаш». По данным правоохранителей, солдат-срочник Артемий Рябчук взял в оружейной комнате автомат Калашникова и открыл огонь в караульном помещении. В результате пять человек погибло и пять были ранены. Позже одна из пяти раненых скончалась.

Стрелявший солдат сбежал с места преступления и спустя время был задержан в городе Подгородное Днепропетровской области.