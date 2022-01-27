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На Украине задержали расстрелявшего сослуживцев солдата

В Днепропетровской области задержали нацгвардейца, расстрелявшего сослуживцев в Днепре

Фото: Фото: Національна поліція України

На Украине задержали солдата-срочника Национальной гвардии Артемия Рябчука, который расстрелял своих сослуживцев в Днепре. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Отмечается, что нацгвардеец был задержан в городе Подгородное Днепропетровской области республики.

Инцидент со стрельбой произошел в одной из частей Нацгвардии в Днепре 27 января. По данным украинского МВД, ночью Рябчук взял в оружейной комнате автомат Калашникова и патроны к нему, после чего открыл огонь в караульном помещении. В результате случившегося погибли пять человек и еще пять были ранены. Позднее стало известно, что одна из пяти раненых военнослужащих умерла во время оказания ей медицинской помощи.

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Георгий Нестеров
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