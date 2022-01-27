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Появились подробности о погибших в результате стрельбы в Днепре

Нацполиция Украины сообщила о гибели гражданского лица в результате стрельбы в Днепре
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Среди погибших в результате стрельбы, которую в украинском городе Днепр открыл солдат-срочник, были четверо военнослужащих и одна гражданская. Появившимися подробностями трагедии поделились в Национальной полиции Украины, передает РИА Новости.

Отмечается также, что одна из пяти раненых военнослужащих скончалась во время оказания ей медицинской помощи.

Ранее стало известно, что в Днепре солдат-срочник Национальной гвардии Украины расстрелял сослуживцев. По данным украинского МВД, ночью молодой человек взял в оружейной комнате автомат Калашникова и патроны к нему, после чего открыл стрельбу в караульном помещении. Сообщалось, что в результате инцидента погибли пять человек и еще пять были ранены.

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Георгий Нестеров
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