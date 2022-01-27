На Украине солдат расстрелял сослуживцев

В городе Днепр солдат-срочник Национальной гвардии Украины расстрелял своих сослуживцев. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

По данным ведомства, инцидент произошел на территории завода «Южмаш». 27 января в 03:40 солдат взял в оружейной комнате автомат Калашникова и патроны к нему, после чего открыл стрельбу в караульном помещении.

В результате случившегося погибли пять человек, еще пять были ранены. В городе был введен план «Сирена».

В сентябре 2021 года майора Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталия Винника приговорили к пяти годам лишения свободы за убийство сослуживца. Причиной такого поступка стало видео с выезда на стрельбы, которое погибший опубликовал весной 2017 года на своей странице в Instagram.