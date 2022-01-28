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Полицейские задержали водившего без прав с 12 лет 84-летнего пенсионера

Полицейские остановили водителя, который 72 года ездил без водительского удостоверения

Фото: Nottinghamshire Police

В английском городе Ноттингем, графство Ноттингемшир, полицейские задержали 84-летнего мужчину, который с 12 лет водил машину без водительского удостоверения. Об этом сообщает Metro.

В среду, 26 января, полицейские остановили автомобиль на парковке у супермаркета. Выяснилось, что водитель ездит без прав с 12 лет, но за 72 года его ни разу не останавливали и не проверяли документы.

Пенсионер заявил, что всегда был аккуратным и внимательным на дорогах, никогда не попадал в ДТП и не создавал аварийных ситуаций.

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Неясно, какое наказание понесет британец, однако сотрудники полиции предупредили, что в Ноттингеме стало больше камер, и теперь водителям будет трудно скрыться. Они посоветовали всем автомобилистам проверять наличие водительского удостоверения и других документов перед выездом.

Ранее сообщалось, что дорожные полицейские в английском графстве Уилтшир остановили 55-летнюю женщину и были шокированы, когда обнаружили, что автомобилистка 38 лет водила машину без водительских прав. Она признала, что научилась водить автомобиль еще в школе.

Евгения Черкасова
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