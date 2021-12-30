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Женщина 38 лет ездила без водительских прав и впервые попалась полицейским

Автомобилистка с 1983 года водила машину без документов и впервые попалась инспекторам

Фото: @WiltsSpecOps

Дорожные полицейские в английском графстве Уилтшир во время плановой проверки документов остановили 55-летнюю женщину и были шокированы, когда обнаружили, что автомобилистка 38 лет водила машину без водительских прав. Об этом сообщает Daily Mail.

Женщина попалась сотрудникам правоохранительных органов, когда ехала по трассе А350 вблизи города Мелкшем. Ее остановили инспекторы для проверки документов. Полицейские обнаружили, что женщина ездила за рулем автомобиля без водительских прав с 1983 года. За все это время автомобилистку впервые попросили показать документы.

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2 января

Англичанка признала, что научилась водить автомобиль еще в школе, «когда Маргарет Тэтчер была премьер-министром», но никогда не сдавала экзамен, чтобы получить водительское удостоверение. Сотрудники правоохранительных органов сказали автомобилистке, что домой придется пойти пешком либо же ей надо подумать о другом транспортном средстве, так как продолжить поездку самостоятельно она не может. Они вызвали эвакуатор, чтобы конфисковать ее автомобиль.

Отдел спецопераций Уилтшира опубликовал в Twitter фотографию, на которой виден серебристый Citroen Picasso, предположительно принадлежащий женщине и снятый в момент, когда его грузят на эвакуатор.

Вождение без прав в Великобритании может привести к получению штрафных очков, штрафу или даже тюремному заключению до шести месяцев.

Ранее сообщалось, что с рождения слепой австралиец смог получить водительские права на управление внедорожным мотоциклом. Чтобы воплотить свою мечту в жизнь мужчине потребовалась помощь друга: тот ехал рядом со своим слепым товарищем и давал указания и информацию о маршруте через встроенные в их шлемы микрофон и наушники.

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Алиса Дмитриева
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