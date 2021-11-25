Слепой мотоциклист получил водительские права

С рождения слепой австралиец Часс Моллер-Нильсон (Chass Moller-Nielson) смог получить водительские права на управление внедорожным мотоциклом, сообщает ABC News.

Чтобы воплотить свою мечту в жизнь мужчине потребовалась помощь друга. «Навигатор» ехал рядом со своим слепым товарищем и давал указания и информацию о маршруте через встроенные в их шлемы микрофон и наушники. «Самое важное, что можно сделать — это задать ключевые точки, такие как "вы находитесь на этой части курса", а затем просто управлять влево или вправо», — рассказал Моллер-Нильсон.

С какой скоростью ехать и как тормозить он решал сам. Пока что команда друзей выполняет простые наклоны и повороты, но планируют со временем усложнять задачи. В настоящее время пара катается по грунтовому велосипедному треку в мотопарке Квинсленда. 32-летний мотоциклист призвал не бояться трудностей и не слушать людей, которые уверяют, что у кого-то что-то не получится.

Ранее стало известно, что инженеры Стэнфордского университета создали трость для слабовидящих и слепых с дополнительным управлением. Устройство представляет из себя трость для незрячих, оснащенную различными сенсорами, камерами и лидаром. На конце трости находится всенаправленное колесо, которое может указывать пользователю направление движения. Специальная система анализирует дорожную обстановку и указывает незрячему человеку безопасный путь.