Создана умная трость для слепых

Инженеры Стэнфордского университета создали трость для слабовидящих и слепых с дополнительным управлением. Об этом сообщает издание Gizmodo.

Специалисты описали разработку Augmented Cane в научной статье. Устройство представляет из себя трость для незрячих, оснащенную различными сенсорами, камерами и лидаром. На конце трости находится всенаправленное колесо, которое может указывать пользователю направление движения. Специальная система с помощью камер и лидара анализирует дорожную обстановку и с помощью тактильной виброотдачи указывает незрячему человеку безопасный путь.

Разработку протестировали с помощью 24 участников, часть из которых была незрячими. Во всех случаях людям завязывали глаза. Зрячие пользователи до этого никогда не прибегали к помощи трости, слепые же, напротив, имели подобный опыт в течение нескольких лет. Все участники тестирования сравнили Augmented Cane с обычной тростью и сделали выбор в пользу первой.

По словам специалистов Стэнфордского университета, умная трость позволит незрячим автономно и безопасно передвигаться по улицам. Устройство может строить маршруты: например, от дома до магазина и обратно. Прототип Augmented Cane имеет вес около килограмма, создатели девайса оценили его примерно в 400 долларов или около 30 тысяч рублей.

Несмотря не успешные испытания, авторы устройства заявили, что им необходимы дополнительные ресурсы и новые исследования перед тем, как отправить умную трость в массовое производство.