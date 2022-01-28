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Алла Пугачева снялась в куртке за 138 тысяч рублей

72-летняя Алла Пугачева снялась в розовом пуховике бренда Khrisjoy на фоне деревьев

Фото: @maxgalkinru

Новое фото Аллы Пугачевой в дорогой верхней одежде порадовало поклонников. Соответствующие снимок и комментарии появились на странице российского телеведущего и юмориста Максима Галкина в Instagram.

72-летняя знаменитость снялась на фоне заснеженных деревьев в розовом пуховике с капюшоном бренда Khrisjoy, стоимость которого на сайте ЦУМа составляет 138 тысяч рублей. В качестве головного убора артистка выбрала серую шапку. Публикация набрала более 354 тысяч лайков.

Подписчики Галкина оценили внешний вид его супруги в комментариях. «Красива и свежа как роза! Аллочка, живи и радуй нас!», «Шикарная женщина», «Очень молодо выглядит и свежо», «Алла Борисовна великолепная! Стиль, ум, мудрость, красота, тактичность, обаяние, интеллигентность!», «Какая красивая куртка! И как Алле идет цвет!» — хвалили они.

Ранее в январе внешность Пугачевой на новом фото стала предметом обсуждений в сети. Она опубликовала селфи, на котором крупным планом изображено ее лицо с ярким макияжем. На размещенном кадре видно, что исполнительница нанесла на веки золотистые тени и накрасила губы помадой нюдового оттенка. «Я Аллу не узнала», — написала одна из комментаторов.

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Карина Черных
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