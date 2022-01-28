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Мошенники подписали десятки миллионов Android-смартфонов

Вирус для Android атаковал 105 миллионов смартфонов

Фото: Pixabay

Специалисты по безопасности рассказали о вирусе Dark Herring, который атаковал пользователей смартфонов на Android. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

Эксперты Zimperium zLabs сообщили, что десятки миллионов пользователей Android-смартфонов были атакованы вирусом Dark Herring. Опасная программа незаметно для пользователя оформляла подписки на различные сервисы. По оценке специалистов, мошенники подписывали жертв на премиум-сервисы стоимостью около 15 долларов в месяц.

Dark Herring присутствовал примерно в 470 приложениях, доступных в магазине Google Play. В общей сложности вирус был обнаружен на смартфонах 105 миллионов пользователей в 70 странах. Уточняется, что так как оформление подписки и списание средств происходило в фоновом режиме, жертвы замечали потерю средств спустя несколько недель или месяцев после совершения атаки.

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Аналитики Zimperium zLabs раскрыли сложную инфраструктуру, благодаря которой хакеры получали сведения от всех пользователей 470 приложений. Информация о взломанном смартфоне обрабатывалась отдельно с помощью уникального идентификатора. Среди приложений, в которых обнаружили вирус Dark Herring, оказались Smashex, Upgradem, Stream HD, Vidly Vibe и другие популярные программы, имеющие миллионы установок.

В ноябре специалисты обнаружили троян Android.Cynos.7, который собирал со смартфонов Huawei персональные данные пользователей. Вирус атаковал не менее 9,3 миллиона владельцев устройств на базе Android.

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Андрей Ставицкий
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