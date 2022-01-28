Мошенники подписали десятки миллионов Android-смартфонов

Специалисты по безопасности рассказали о вирусе Dark Herring, который атаковал пользователей смартфонов на Android. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

Эксперты Zimperium zLabs сообщили, что десятки миллионов пользователей Android-смартфонов были атакованы вирусом Dark Herring. Опасная программа незаметно для пользователя оформляла подписки на различные сервисы. По оценке специалистов, мошенники подписывали жертв на премиум-сервисы стоимостью около 15 долларов в месяц.

Dark Herring присутствовал примерно в 470 приложениях, доступных в магазине Google Play. В общей сложности вирус был обнаружен на смартфонах 105 миллионов пользователей в 70 странах. Уточняется, что так как оформление подписки и списание средств происходило в фоновом режиме, жертвы замечали потерю средств спустя несколько недель или месяцев после совершения атаки.

Аналитики Zimperium zLabs раскрыли сложную инфраструктуру, благодаря которой хакеры получали сведения от всех пользователей 470 приложений. Информация о взломанном смартфоне обрабатывалась отдельно с помощью уникального идентификатора. Среди приложений, в которых обнаружили вирус Dark Herring, оказались Smashex, Upgradem, Stream HD, Vidly Vibe и другие популярные программы, имеющие миллионы установок.

В ноябре специалисты обнаружили троян Android.Cynos.7, который собирал со смартфонов Huawei персональные данные пользователей. Вирус атаковал не менее 9,3 миллиона владельцев устройств на базе Android.