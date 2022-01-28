Заслуженный тренер России сделал прогноз на матч Медведева в полуфинале AO

Заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон затруднился назвать фаворита в полуфинальном матче Australian Open (AO) между Даниилом Медведевым и Стефаносом Циципасом. Специалист высказался в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

«Встречаются два элитных бойца мирового тенниса, хорошо знакомые друг другу. Они примерно одного возраста, давно находятся в одной упряжке топовых спортсменов. Конечно, мы будем болеть за Медведева, нам очень хочется, чтобы победил он, но с профессиональной точки зрения шансы игроков оценю как 50 на 50. Очень сложно предугадать, как сложится этот матч», — сделал прогноз Камельзон.

Тренер также выразил мнение, что на расклад сил не повлияет то, что россиянин в четвертьфинале провел пятисетовый матч, а грек одержал победу в трех партиях. «Два дня на восстановление — приличный срок для тенниса. С Медведевым работает целая команда, которая точно хорошо подготовит его к игре. Россиянину нужно забыть про предыдущий матч и полностью выложиться в сегодняшней игре», — добавил Камельзон.

Игра Медведева против Циципаса пройдет в пятницу, 28 января, и начнется в 11:30 по московскому времени. Победитель этого матча в финале Australian Open сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.