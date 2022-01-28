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Майора ВДВ Бекмурадова осудили на 12 лет по делу о похищении бизнесмена из США

Cообщнику вора в законе Шакро Молодого из спецназа ВДВ дали 12 лет за похищение бизнесмена

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Бывшего председателя исполкома Союза десантников России, майора спецназа ВДВ, 52-летнего Батыра Бекмурадова приговорили к 12 годам колонии строго режима по делу о похищении американского бизнесмена Бориса Минахи. Об этом в пятницу, 28 января, сообщает ТАСС.

Второго фигуранта, Давида Мирзоева, осудили на 10 лет. Ранее Бекмурадов уже был осужден на девять лет за вымогательство, совершенное в качестве сообщника вора в законе Захария Калашова, известного как Шакро Молодой.

Дело было возбуждено ФСБ весной 2019 года после похищения на Рублевском шоссе в Москве бизнесмена из США Бориса Минахи. По версии следствия, за преступлением стоял бывший партнер похищенного Давид Мирзоев, с которым был коммерческий спор за элеватор в Ейском порту стоимостью 20 миллионов долларов.

Спецназовец частично признал свою вину в этом нападении, заявив, что действовал в качестве коллектора в интересах других людей. По его словам, он лишь вел подготовку к «воздействию» на Минахи по возврату долга, в самом похищении не участвовал, был в это время на отдыхе за границей с дочерью.

Бекмурадов участвовал в боевых действиях в Приднестровье, Абхазии, Югославии, первой чеченской компании. Он имеет множество наград, среди которых орден «За личное мужество», медали «За боевые заслуги» и «За отвагу».

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Елизавета Новикова
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