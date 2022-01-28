Найден способ победить борщевик

Бороться с борщевиком в России можно за счет освоения бесхозных земель, заявил в интервью «Российской газете» глава комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

Как отметил депутат, борщевик, как и любой другой сорняк, растет на бесхозных территориях. «Если поле распахано под пшеницу, там ничего лишнего расти не будет, — подчеркнул Кобылкин. — Просто надо вводить землю в оборот, тогда за ней будет уход. Сейчас одна из проблемных категорий — заросшие лесом поля».

Парламентарий предложил отдать такие поля под коммерческое лесоводство — частники будут выращивать там «деловую древесину», пояснил Кобылкин. За счет этого увеличится и поглощение углерода. «Вместе с правительством будем искать механизм, как запустить этот процесс, — пообещал депутат. — Тогда бесхозной земли, на которой растет в том числе борщевик, станет меньше». Он также сообщил, что борщевик — «вполне ценное сырье для кулинарии».

Ранее стало известно, что ученые и студенты из Алтайского госуниверситета нашли способ использовать ядовитый борщевик для производства лекарства от псориаза. Листья и плоды борщевика богаты эфирными маслами, которые содержат фуранокумарины — эти вещества можно применять для купирования кожных заболеваний.