Алтайские ученые научились превращать борщевик в лекарство от псориаза

Ученые и студенты из Алтайского госуниверситета научились использовать ядовитый борщевик для производства лекартства от псориаза. Об этом пишет «Российская газета».

Как пояснил руководитель проекта, научный сотрудник лаборатории промышленной фармации и сверхкритических флюидных технологий Виталий Царев, листья и плоды борщевика богаты эфирными маслами, которые содержат фуранокумарины — эти вещества можно использовать для купирования кожных заболеваний. В настоящее время специалисты определяют наиболее эффективный способ их выделения из растения.

Так, уже был опробован метод превращения борщевика в лекарство при помощи экстрактора Сокслета. В данный момент ученые тестируют метод водно-динамического титрования и субкритический способ извлечения. После того, как будет определена самая действенная технология, изобретение зарегистрируют.

«Наш проект решает сразу две очень важные задачи. Во-первых, мы получаем новое фармакологическое вещество, эффективное в борьбе с заболеваниями кожи, а во-вторых, его производство позволит ликвидировать неконтролируемые заросли сорняка, который опасен и для людей, и для сельского хозяйства», — подчеркнул Царев.

По его словам, разработками алтайских специалистов уже заинтересовались в московском Псориаз-центре.