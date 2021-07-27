Хирурги из Новосибирска прооперировали пациентку с редкой патологией

В Новосибирске хирурги Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина (НМИЦ) прооперировали 50-летнюю пациентку из Улан-Удэ с редкой патологией сосудов легких. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как сообщили в медцентре, на момент госпитализации женщина не могла свободно передвигаться без кислородной маски. У нее была редкая (2-3 случая на 100 тысяч населения) патология в нижних долях обеих легких. Это врожденное заболевание, которое прогрессирует с возрастом.

Первым этапом малоинвазивной эндоваскулярной процедуры закрыли патологическое сообщение между сосудами левого легкого, что сразу отразилось на состоянии больной. Через 10 суток наблюдения выполнили второй этап — закрыли артериовенозную мальформацию правого легкого.

На момент поступления в больницу пациентки сатурация в покое составляла 68 процентов при норме от 92 процентов. После операции сатурация составила 97 процентов.

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