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Лавров взял на личный контроль помощь семье погибшей в Казахстане россиянки

Генконсул Бобров: Лавров взял на контроль помощь семье погибшей в Казахстане россиянки
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров взял на личный контроль вопрос оказания помощи семье погибшей в Казахстане во время беспорядков россиянки Марии Ким. Об этом заявил генеральный консул России в Алма-Ате Евгений Бобров, передает РИА Новости.

По его словам, несмотря на высокий статус главы МИД, который сейчас ведет переговоры между Россией и США по вопросам безопасности, на соответствующих документах стоят его личные резолюции, которые российские дипломаты в Казахстане исполняют.

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Помимо этого, в консульстве выяснили, что Мария была главной кормилицей в семье, в которой воспитываются трое детей, отметил Бобров. Он рассказал, что для того, чтобы семья не осталась без средств, консульством ей была оказана материальная помощь. При этом дипломат подчеркнул, что поддержка семьи погибшей не является одноразовой акцией, а целой программой, в которой учитываются все жизненные обстоятельства.

Ранее родственники Ким посчитали, что причиной ее смерти оказалась роковая случайность. Родные погибшей утверждают, что никаких ножевых ранений на теле обнаружено не было. «Скорая подобрала Марию в центре города с огнестрельным ранением с близкого расстояния. Стреляли практически в упор. Она умерла мгновенно», — говорила свекровь погибшей.

О смерти россиянки во время протестов стало известно 14 января. По более ранней информации СМИ, ее семь раз ударили ножом и добили контрольным выстрелом в голову, когда она закрывала кофейню, где работала. В региональном департаменте полиции сообщили, что Ким погибла после огнестрельного ранения. В полиции настаивали, что данные о ножевых ранениях, которые появлялись в прессе, не соответствуют действительности.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на сжиженный газ. Вскоре экономические требования сменились политическими, протестующие требовали отставки правительства и ухода из политики бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

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Марина Совина
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