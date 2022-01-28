Дацик проиграл Пулеметчику в бою по правилам бокса

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл Зелемхану Дукаеву по прозвищу Пулеметчик в бою по правилам бокса. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на субботу, 29 ноября. Поединок длился три раунда, никто из спортсменов единолично не владел инициативой. Судьи единогласным решением отдали победу Дукаеву.

Дацик завоевал популярность в конце 1990-х и начале 2000-х. В своем первом официальном поединке он отправил в нокаут будущего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Андрея Орловского. В последнее время Дацик сосредоточен на выступлениях в поп-MMA и поединках по правилам бокса или кикбоксинга.

Боец неоднократно имел проблемы с законом, он судим, отбывал наказание. Последний раз он был приговорен к году заключения за незаконное пересечение границы с Эстонией.