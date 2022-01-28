48-летняя модель показала декольте на видео

Немецкая модель, актриса и телеведущая Хайди Клум поделилась бекстейджом уличной фотосессии, в которой она снялась в откровенном образе. Сторис появились на ее странице в Instagram.

48-летняя знаменитость показала на видео свой наряд черно-белого цвета, состоящий из коротких джинсовых шорт и рубашки с глубоким декольте, за счет чего видно ее нижнее белье. В качестве аксессуаров манекенщица выбрала серебряные кольца, серьги, ожерелья и солнцезащитные очки-авиаторы. Она также надела высокие кожаные сапоги.

Известно, что таким образом певица привлекла внимание аудитории к треку Chai tea with Heidi, который она записала вместе с хип-хоп-исполнителем Снуп Доггом.

Ранее в январе 48-летняя модель сфотографировалась в оголяющем тело платье без белья. На опубликованных кадрах она запечатлена в полный рост с распущенными волосами в желтом облегающем платье бренда Peter Dundas без нижнего белья. Наряд оформлен широким асимметричным вырезом на спине, который полностью оголяет бедро Клум. Публикация набрала почти 50 тысяч лайков.