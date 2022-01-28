Российские врачи рассказали о синдроме длительного коронавируса

Ученые из университета Лестера выяснили, что у многих пациентов с коронавирусом выявляется длительный ковид. О данном синдроме рассказали российские врачи, их слова приводит Telegram-канал «Коммерсантъ FM».

Терапевт, советник гендиректора Международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин заявил, что спустя шесть месяцев после болезни более чем у половины пациентов имеются те или иные симптомы коронавируса. «В целом можно выделить слабость, снижение когнитивной функции, то есть люди хуже думают, хуже спят. У четверти пациентов развивается депрессия или снижение настроения. Ковид вызывает повреждение головного мозга», — объяснил он, отметив, что на МРТ выявляются последствия коронавирусной инфекции.

В свою очередь, врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что ученые констатируют появление хронического воспалительного процесса, который в организме переболевших длится месяцами. Причиной его возникновения является коронавирус. Специалист объяснил, что белки от самого вируса остаются в тканях. Иммунная система распознает вирус и начинает вырабатывать антитела, которые начинают действовать против тех клеток, где осталась инфекция.

«Кроме общеукрепляющих процедур никто никаких конкретных рекомендаций не дает. Восстановление людей после лонг-ковида включает занятия на специальных тренажерах с дыхательной гимнастикой, хорошее санаторное лечение», — добавил руководитель клиники ЕМС Владимир Сибирский.

Ранее доктор биологических наук Анча Баранова рассказала, что ученые обнаружили живой коронавирус в тканях человека спустя месяцы после болезни. Выяснилось, что вирус через продолжительное время после болезни можно обнаружить практически во всех тканях.