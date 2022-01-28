Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российские врачи рассказали о синдроме длительного коронавируса

Врач-иммунолог Болибок: воспалительный процесс после коронавируса может длиться месяцами

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Ученые из университета Лестера выяснили, что у многих пациентов с коронавирусом выявляется длительный ковид. О данном синдроме рассказали российские врачи, их слова приводит Telegram-канал «Коммерсантъ FM».

Терапевт, советник гендиректора Международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин заявил, что спустя шесть месяцев после болезни более чем у половины пациентов имеются те или иные симптомы коронавируса. «В целом можно выделить слабость, снижение когнитивной функции, то есть люди хуже думают, хуже спят. У четверти пациентов развивается депрессия или снижение настроения. Ковид вызывает повреждение головного мозга», — объяснил он, отметив, что на МРТ выявляются последствия коронавирусной инфекции.

Материалы по теме:
«Природа решила поставить нас на место» Чем опасен омикрон-штамм и чего ждать от него России — отвечает генетик
«Природа решила поставить нас на место»Чем опасен омикрон-штамм и чего ждать от него России — отвечает генетик
19 января
Как лечить COVID-19 дома. Инструкция Минздрава для тех, у кого болезнь протекает в легкой форме
Как лечить COVID-19 дома.Инструкция Минздрава для тех, у кого болезнь протекает в легкой форме
26 января

В свою очередь, врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что ученые констатируют появление хронического воспалительного процесса, который в организме переболевших длится месяцами. Причиной его возникновения является коронавирус. Специалист объяснил, что белки от самого вируса остаются в тканях. Иммунная система распознает вирус и начинает вырабатывать антитела, которые начинают действовать против тех клеток, где осталась инфекция.

«Кроме общеукрепляющих процедур никто никаких конкретных рекомендаций не дает. Восстановление людей после лонг-ковида включает занятия на специальных тренажерах с дыхательной гимнастикой, хорошее санаторное лечение», — добавил руководитель клиники ЕМС Владимир Сибирский.

Ранее доктор биологических наук Анча Баранова рассказала, что ученые обнаружили живой коронавирус в тканях человека спустя месяцы после болезни. Выяснилось, что вирус через продолжительное время после болезни можно обнаружить практически во всех тканях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
США сделали запрос на размещение своих войск в Венгрии
Назван опасный для человечества предмет в доме
В России предложили отменить тестирование на коронавирус для участников ОИ-2022
Мошенники подписали десятки миллионов Android-смартфонов
Зеленский потребовал от Запада конкретики по членству в НАТО
Рост цен на газ в США побил исторический рекорд
Зеленский рассказал о секретах от Байдена
Российские врачи рассказали о синдроме длительного коронавируса
Россияне нашли объяснение километровой очереди на транспорт в Подмосковье
Украинцы вышли к Верховной Раде и потребовали мира с Россией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter