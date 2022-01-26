Живой коронавирус нашли в тканях человека спустя месяцы после болезни

Ученые обнаружили живой коронавирус в тканях человека спустя месяцы после болезни. Об этом со ссылкой на препринт исследования Национального института здоровья США (NIH) рассказала доктор биологических наук Анча Баранова в своем Telegram-канале.

Биолог рассказала, что исследователи изучили свежие органы и ткани 44 скончавшихся пациентов с COVID-19. В итоге выяснилось, что вирус через продолжительное время после болезни можно обнаружить практически везде.

«В постковидных тканях ученые нашли и субгеномную вирусную РНК (а это значит, вирус размножался совсем недавно), и даже собранные вирусные частицы, способные к заражению клеток», — написала Баранова.

Из этого ученые сделали вывод, что живой коронавирус может оставаться в тканях выздоровевших пациентов до семи месяцев. Это касается даже тех, кто бессимптомно перенес инфекцию, подчеркнула биолог.

Ранее иммунолог Николай Крючков объяснил длительное сохранение коронавируса в теле человека и назвал подобную ситуацию исключением. По его словам, такое может происходить из-за того, что иммунная система по каким-то причинам не справляется с вирусом.