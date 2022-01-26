Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Живой коронавирус нашли в тканях человека спустя месяцы после болезни

Биолог Баранова: живой коронавирус может оставаться в тканях человека до семи месяцев

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Ученые обнаружили живой коронавирус в тканях человека спустя месяцы после болезни. Об этом со ссылкой на препринт исследования Национального института здоровья США (NIH) рассказала доктор биологических наук Анча Баранова в своем Telegram-канале.

Материалы по теме:
«Накроет, как цунами» На мир обрушилась самая опасная волна коронавируса. Чем омикрон грозит России?
«Накроет, как цунами»На мир обрушилась самая опасная волна коронавируса. Чем омикрон грозит России?
12 января
«Природа решила поставить нас на место» Чем опасен омикрон-штамм и чего ждать от него России — отвечает генетик
«Природа решила поставить нас на место»Чем опасен омикрон-штамм и чего ждать от него России — отвечает генетик
19 января

Биолог рассказала, что исследователи изучили свежие органы и ткани 44 скончавшихся пациентов с COVID-19. В итоге выяснилось, что вирус через продолжительное время после болезни можно обнаружить практически везде.

«В постковидных тканях ученые нашли и субгеномную вирусную РНК (а это значит, вирус размножался совсем недавно), и даже собранные вирусные частицы, способные к заражению клеток», — написала Баранова.

Из этого ученые сделали вывод, что живой коронавирус может оставаться в тканях выздоровевших пациентов до семи месяцев. Это касается даже тех, кто бессимптомно перенес инфекцию, подчеркнула биолог.

Ранее иммунолог Николай Крючков объяснил длительное сохранение коронавируса в теле человека и назвал подобную ситуацию исключением. По его словам, такое может происходить из-за того, что иммунная система по каким-то причинам не справляется с вирусом.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Минздрав выпустил памятку для болеющих COVID-19 в легкой и бессимптомной форме
Российские заключенные стали чаще жаловаться на сотрудников ФСИН
Трансгендерная актриса сыграет одну из главных ролей в фильме «Бэтгерл»
Блогеры бросились в складчину снимать дорогие квартиры в Москве
Компьютеры с российскими процессорами попробуют продать
В ЕСПЧ начались очередные слушания по делу о крушении MH17
В Сирии заметили самодельный броневик на базе БМП-1
Пашинян заразился коронавирусом
Великобритания представит проект жестких санкций против России
В России госпитализировали 12 226 пациентов с коронавирусом
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter