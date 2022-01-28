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На Украине прогремел взрыв в жилом доме

Женщина погибла в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Запорожье

Фото: ДСНС України

В жилом многоквартирном доме в Запорожье прогремел взрыв. Об этом пишут «Запорожские вести».

Сообщение о ЧП поступило в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины в ночь на пятницу, 28 января. Прибывшие на место спасатели выяснили, что в одной из квартир случился взрыв газовоздушной смеси, в результате произошло частичное обрушение дома.

Одна женщина погибла, еще два человека пострадали, эвакуированы 15 жильцов.

Ранее в январе взорвался газ в жилом доме в Южно-Сахалинске, погиб один человек. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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Алевтина Запольская
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