На Украине прогремел взрыв в жилом доме

В жилом многоквартирном доме в Запорожье прогремел взрыв. Об этом пишут «Запорожские вести».

Сообщение о ЧП поступило в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины в ночь на пятницу, 28 января. Прибывшие на место спасатели выяснили, что в одной из квартир случился взрыв газовоздушной смеси, в результате произошло частичное обрушение дома.

Одна женщина погибла, еще два человека пострадали, эвакуированы 15 жильцов.

Ранее в январе взорвался газ в жилом доме в Южно-Сахалинске, погиб один человек. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».