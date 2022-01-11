После взрыва газа в российском регионе возбудили дело

Следователи устанавливают обстоятельства взрыва газа в жилом доме в Южно-Сахалинске, в результате которого погиб один человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

На место происшествия выехали следователи, сотрудники оперативных служб и эксперты-криминалисты. Они проводят следственные действия, допрашивают свидетелей и очевидцев события, также назначен ряд экспертиз.

По предварительной версии, причиной взрыва могло быть неосторожное обращение с газовым баллоном.

Отмечалось, что всех жителей многоквартирного дома оперативно эвакуировали. В ходе осмотра здания специалисты не обнаружили видимых повреждений — несущие конструкции дома и межкомнатные перегородки после взрыва остались целы.