Зеленский предложил покупаться в море в Одессе после слов Лаврова

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение министра иностранных дел России Сергея Лаврова о возможности встречи с российским главой Владимиром Путиным в Сочи. Его слова приводит УНИАН.

Зеленский высказал непонимание такого предложения, назвав его неправильным и безрезультативным. «Зачем приглашать меня в Сочи? Чтоб я что, на лыжах покатался? Ну, давайте встретимся в Одессе, покупаемся в море», — ответил он на слова главы российского МИД.

Украинский президент добавил, что настроен на серьезный диалог о множествах вызовов и вопросов между двумя странами. При этом он подчеркнул, что готов к диалогу и не боится никакого формата встречи с Путиным.

Ранее Зеленский прокомментировал предложение Сергея Лаврова о диалоге между странами словами «Зачем изначально предлагать то, на что не согласятся?»

Также украинский президент захотел от России гарантий ненападения на Украину. По его мнению, Москва должна продемонстрировать намерения не словами, а делом.