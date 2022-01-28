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Зеленский потребовал от России доказательств ненападения

Зеленский захотел от России подтверждения слов об отсутствии плана атаковать Украину
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский захотел от России гарантий ненападения на Украину. По его мнению, Москва должна продемонстрировать намерения не словами, а делом. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции для иностранных СМИ, трансляцию которой ведет «Гордон».

«Если Россия не собирается нападать на Украину, то она может показать шаги, которые подтверждают эти слова. Зачем такое количество военных, зачем так часто проводят учения, зачем на этих границах? (...) Для чего ты это делаешь? Запугивать? Что за мазохизм?» — задался риторическими вопросами Зеленский.

Также Зеленский выразил сожаление, что у него не получается провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным о положении дел в Донбассе. Зеленский заявил, вероятно, обращаясь к Путину, что он — серьезный человек и «хочет встречаться» с российским лидером.

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В Кремле возможность встречи Путина и Зеленского не отрицают, однако им необходима конкретная повестка. Об этом ранее заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Согласно позиции Москвы, конфликт в Донбассе является украинской гражданской войной, обсуждать его двум президентам не имеет смысла.

Ранее в ходе пресс-конференции Зеленский допустил, что у него, как у президента независимой страны, могут быть секреты от лидера США Джо Байдена.

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Дмитрий Настасьев
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