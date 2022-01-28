Зеленский рассказал о секретах от Байдена

У президента Украины Владимира Зеленского могут быть секреты от его американского коллеги Джо Байдена. Наличие недосказанности между главами государств допустил сам украинский лидер в интервью иностранным СМИ. Трансляцию пресс-конференции ведет «Гордон».

«Я думаю, что у меня, как у президента независимой страны, могут быть свои секреты, так же как и у президента США [от меня]», — рассказал Зеленский. Президент заявил о возможности секретов между странами, отвечая на вопрос одного из журналистов о том, может ли он знать что-то, чего не знает Байден.

Большая часть вопросов на конференции Зеленского посвящена обострению отношений между Киевом и Москвой. Президент успел рассказать и про силу украинской армии, и про его оценку вероятности эскалации конфликта в ближайшее время.

Также в ходе конференции Зеленский потребовал от западных стран четкого ответа по членству Украины в Североатлантическом альянсе. «Ну, мы не в НАТО — ну так скажите, что мы не в НАТО. Скажите откровенно: мы никогда там не будем. Зачем нам говорить о будущем?» — заявил Зеленский