Зеленский потребовал от Запада конкретики по членству в НАТО

Страны Запада должны в самое ближайшее время четко и открыто ответить на вопрос, получит ли Украина когда-нибудь членство в НАТО. Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент республики Владимир Зеленский, трансляция доступна в YouTube.

По словам политика, конкретика по членству в альянсе является для Украины залогом безопасности и гарантией неприкосновенности. «Нам на что-то нужно рассчитывать. То есть скажите причины. Ну, мы не в НАТО — ну так скажите, что мы не в НАТО. Скажите откровенно: мы никогда там не будем. Зачем нам говорить о будущем?» — заявил Зеленский.

Глава государства потребовал, чтобы западные страны как можно скорее определились с этим вопросом. Он указал, что от этого зависит, в каком направлении будет развиваться украинская армия. «Мы точно сейчас понимаем, что если мы не в НАТО, то мы защищаем себя сами», — подчеркнул украинский лидер.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал не отправлять войска альянса на территорию Украины даже в случае «российского вторжения» на ее территорию. Он подчеркнул, что военный блок не станет обеспечивать военную безопасность стран, которые не входят в его состав.