Генсек НАТО отказался от ввода войск альянса на Украину

Силы НАТО не будут отправлены на Украину, рассказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время интервью американскому телеканалу CNN. Об этом сообщает РИА Новости.

«НАТО не будет размещать боевые подразделения на Украине», — заявил Столтенберг. Генсек отказался от ввода войск альянса на Украину на фоне нарастающих сообщений о якобы скором вторжении России, а также объявленной эвакуации посольств Великобритании, Австралии и Германии.

В то же время Столтенберг пообещал, что альянс вскоре опубликует собственные письменные предложения по гарантиям безопасности в Европе. Документ представители НАТО отправят Москве в течение недели.

Несмотря на подобные заявления, военная помощью Украине отдельными странами НАТО в последние дни существенно увеличилась. В частности, третья партия вооружений от США во вторник, 25 января, прибыла в Киев — Вооруженным силам Украины (ВСУ) достались ручные гранатометы M141 Bunker Defeat Munition и противотанковые ракетные комплексы Javelin. Военные Великобритании также привезли ВСУ противотанковое оружие и уже начали обучать украинцев обращению с ним.