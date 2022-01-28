Неизвестные разбили окно в здании украинского генконсульства в Гамбурге

Неизвестные разбили окно в здании Генерального консульства Украины в немецком городе Гамбург. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел (МИД) республики.

«Инцидент случился в ночь на пятницу, 28 января. Утром сотрудники консульства обнаружили разбитое окно учреждения, а также камень, которым, вероятно, был нанесен удар», — сказано в сообщении.

Пострадавших в результате инцидента нет, проникнуть в здание консульства посторонним не удалось. Дипмиссия продолжает работать в штатном режиме и обратилась в полицию.

В конце декабря 2021 года министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что задержан подозреваемый в нападении на российское генконсульство во Львове. Он бросил коктейль Молотова в ограду здания.