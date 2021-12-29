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Подозреваемого в нападении на российское генконсульство во Львове задержали

МВД Украины: подозреваемого в нападении на российское генконсульство во Львове задержали

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении на российское генконсульство во Львове. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, пишет ТАСС.

По его словам, в настоящее время ведутся следственные действия с подозреваемым, а также и с тем, кто мог быть заказчиком. Монастырский добавил, что в связи с инцидентом усилена охрана «подобных объектов».

Ранее сообщалось, что неизвестный бросил коктейль Молотова в ограду российского консульства во Львове. Пострадавших нет, ущерб диппредставительству не нанесен. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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Марина Совина
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