Подозреваемого в нападении на российское генконсульство во Львове задержали

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении на российское генконсульство во Львове. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, пишет ТАСС.

По его словам, в настоящее время ведутся следственные действия с подозреваемым, а также и с тем, кто мог быть заказчиком. Монастырский добавил, что в связи с инцидентом усилена охрана «подобных объектов».

Ранее сообщалось, что неизвестный бросил коктейль Молотова в ограду российского консульства во Львове. Пострадавших нет, ущерб диппредставительству не нанесен. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.