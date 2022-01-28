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В Японии указали на преимущество российских вакцин от коронавируса

Японская клиника Hibiya Kokusai объявила о доклинических испытаниях «Спутник V»

Фото: sputnikvaccine.com

Японская клиника Hibiya Kokusai Clinic решила провести представило проект доклинических испытаний российских вакцин от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт». Об этом в Facebook сообщило российское посольство в Токио.

Среди прочего, руководство медицинского учреждения указало на преимущества российских аденовирусных вакцин. Также представители компании отметили, что вакцинация российскими препаратами проводится в рамках испытаний по запросу пациентов с целью подтверждения медиками их эффективности. Ожидается, что в ходе проверки будут изучаться подъем уровня антител, период сохранения эффективности, а также проверка безопасности вакцин, передает РИА Новости.

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Ранее иммунолог, специалист в сфере экономики здравоохранения Николай Крючков сообщил, что заявление представительницы ВОЗ в России Мелиты Вуйнович о сроках признания вакцины «Спутник V» является настораживающим, поскольку не содержит никаких конкретных сроков. Эксперт указал, что процедура уже слишком затянулась, поскольку изначально ожидалось, что препарат будет одобрен в конце 2021 года.

В начале января Европейское агентство лекарственных средств (EMA) признало стандарты производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V», выдав соответствующее положительное заключение. Документ также касается проведения клинических исследований российского препарата. По итогам проверки у специалистов ЕМА не было критических замечаний.

Марина Совина
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