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Инфекционист оценил риски «естественной иммунизации» с помощью омикрона

Инфекционист Малышев: не стоит стремиться к «естественной иммунизации», это опасно

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Не стоит стремиться к естественной иммунизации с помощью омикрона, так как это может быть опасно. Так оценил риски создания подобного иммунитета инфекционист, профессор Николай Малышев, его цитирует РИА Новости.

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«Говорят, мол, давайте переболеем — и у нас будет коллективный иммунитет. А вот переболеем, а потом что? Что там будет за постковидный синдром? Мы же этого пока не можем сказать», — заявил Малышев.

Он добавил, что человечество живет с омикрон-штаммом всего два месяца и к «естественному иммунитету» стремиться не стоит.

Ранее иммунолог спрогнозировал сроки стабилизации ситуации с COVID-19 в России. По его словам, этого стоит ожидать минимум через 2,5 недели — тогда рост заболеваемости прекратится.

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Анастасия Шейкина
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