Инфекционист оценил риски «естественной иммунизации» с помощью омикрона

Не стоит стремиться к естественной иммунизации с помощью омикрона, так как это может быть опасно. Так оценил риски создания подобного иммунитета инфекционист, профессор Николай Малышев, его цитирует РИА Новости.

«Говорят, мол, давайте переболеем — и у нас будет коллективный иммунитет. А вот переболеем, а потом что? Что там будет за постковидный синдром? Мы же этого пока не можем сказать», — заявил Малышев.

Он добавил, что человечество живет с омикрон-штаммом всего два месяца и к «естественному иммунитету» стремиться не стоит.

Ранее иммунолог спрогнозировал сроки стабилизации ситуации с COVID-19 в России. По его словам, этого стоит ожидать минимум через 2,5 недели — тогда рост заболеваемости прекратится.