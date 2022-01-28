Инфекционист оценил риски «естественной иммунизации» с помощью омикрона
Инфекционист Малышев: не стоит стремиться к «естественной иммунизации», это опасно
Не стоит стремиться к естественной иммунизации с помощью омикрона, так как это может быть опасно. Так оценил риски создания подобного иммунитета инфекционист, профессор Николай Малышев, его цитирует РИА Новости.
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«Говорят, мол, давайте переболеем — и у нас будет коллективный иммунитет. А вот переболеем, а потом что? Что там будет за постковидный синдром? Мы же этого пока не можем сказать», — заявил Малышев.
Он добавил, что человечество живет с омикрон-штаммом всего два месяца и к «естественному иммунитету» стремиться не стоит.
Ранее иммунолог спрогнозировал сроки стабилизации ситуации с COVID-19 в России. По его словам, этого стоит ожидать минимум через 2,5 недели — тогда рост заболеваемости прекратится.