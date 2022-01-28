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Раскрыта новая схема мошенничества в Telegram

Мошенники стали создавать клоны пользователей в Telegram и выманивать деньги

Фото: Thomas Trutschel / Globallookpress.com

Мошенники придумали новую схему выманивания денег у россиян. Они стали использовать для этого чаты владельцев квартир в жилых комплексах. Там они полностью клонируют внешний вид аккаунта одного из активных участников группы и пишут в личные сообщения его потенциальным знакомым по дому с просьбой одолжить денег. На это обратила внимание «Лента.ру».

За последнюю неделю подобный вид мошенничества дважды был замечен в чате одного из московских жилых комплексов. Женщина, чей аккаунт скопировали, раскрыла в общей группе, что взлома не было.

«Там не взламывают. Клон делают. У меня все чисто в аккаунтах. (...) Новый вид мошенничества. Если кто-то из чата жилого комплекса просит деньги, пожалуйста, проверьте, прежде чем что-то предпринимать», — объяснила она.

Похожий по механике способ мошенничества ранее использовался злоумышленниками в других соцсетях, но там, как правило, был необходим взлом самого аккаунта и доступ к переписке с контактами пользователя.

Ранее стало известно, что мошенники стали чаще использовать схему с предложением работы. Злоумышленники размещают в интернете вакансию с привлекательными условиями. После этого они предлагают пройти тестовое задание на платном сервисе.

Мошенники выманивают у россиян деньги и под видом инвестиций в фондовый рынок. Они предлагают перейти на сайт, чтобы инвестировать онлайн и получать высокий доход. После регистрации жертве звонит якобы специалист, который рекомендует установить на телефон приложение. Этот человек под разными предлогами начинает вытягивать средства, а затем пропадает.

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Дамир Матюхин
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