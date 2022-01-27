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Россиян предупредили о мошенничестве при приеме на работу

Представитель Bi.Zone Волошин: собеседование, тестирование не требуют оплаты от соискателя

Фото: Pixabay

В России участились случаи кибермошенничества при приеме на работу. Злоумышленники стали активнее использовать схему с предложением вакансий, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию по управлению цифровыми рисками Bi.Zone.

В Bi.Zone предупредили россиян, что в январе 2022 года специалисты стали чаще сталкиваться со схемой мошенничества «предложение работы». «В рамках этой схемы мошенники размещают объявление о вакансии, привлекая внимание выгодными условиями», — объяснили в компании. Затем злоумышленники предлагают россиянам пройти тестовой задание на платном сервисе, после чего становится понятно, что предложение о работе фальшивое.

Директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин напомнил, что прохождение собеседования или тестирования не требует оплаты со стороны соискателя. Представитель компании отметил, что уже встречался с этой схемой мошенников.

«Схема не новая, мы наблюдали ее еще в мае прошлого года. Чтобы не стать жертвой мошенников, стоит помнить: ни одно собеседование или тестовое задание не подразумевает оплаты со стороны соискателя», — подчеркнул он.

Ранее юрист Иван Соловьев раскрыл схему нового мошенничества. В частности, россиянам предлагают инвестировать онлайн с высоким доходом. Мошенники вытягивают из граждан средства, после чего прекращают выходить на связь.

Марина Совина
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