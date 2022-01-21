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Юрист раскрыл схему нового мошенничества под видом инвестиций

Юрист Соловьев: мошенники предлагают россиянам инвестировать онлайн с высоким доходом

Фото: Pixabay

Заслуженный юрист России Иван Соловьев раскрыл схему нового мошенничества под видом инвестиций в фондовый рынок. Его слова приводит RT.

Эксперт отметил, что россияне, желая приумножить капитал, сталкиваются с большим количеством сложностей. В частности, злоумышленники предлагают перейти на сайт, чтобы инвестировать онлайн и получать высокий доход.

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«От необходимости инвестировать достаточно большие суммы и высоких комиссий за вывод средств до откровенных мошенников, которые создают для своей преступной деятельности специальные сайты, где и предлагают широкому кругу лиц «удобное обслуживание» и «высокий процент», — пояснил Соловьев.

По словам юриста, после регистрации жертве звонит или пишет онлайн якобы специалист, который рекомендует для удобства установить на телефон особое приложение. После этого под разными предлогами мошенники вытягивают средства и перестают выходить на связь.

Соловьев предупредил, что такие схемы работают по всей России. Он призвал быть бдительными, не поддаваться соблазну и искушению, чувствам, на которых играют злоумышленники.

Ранее эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко заявила, что достаточно просто определить, кто звонит с незнакомого номера — мошенник или сотрудник банка. По ее словам, кредитные организации обычно общаются с клиентами в сети и связываются с ними по телефону в пяти ситуациях.

Марина Совина
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