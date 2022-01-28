Дело сына бывшего губернатора Иркутской области направлено в суд

После утверждения обвинительного заключения направлено в суд дело депутата заксобрания Иркутской области Андрея Левченко, сына экс-губернатора региона Сергея Левченко, о картельном сговоре с незаконным доходом в миллиард рублей. Об этом в пятницу, 28 января, «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

По данным ведомства, Левченко создал преступную организованную группу. В ее состав входили директор коммерческой организации и его заместитель. Последний заключил некоторые договоры от лица этой компании на территории Москвы с предприятиями, производящими лифты.

Фактически это было картельное соглашение, ограничивающее легальную конкуренцию и запрещенное антимонопольными государственными структурами. Благодаря этому указанная коммерческая организация заключила с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области ряд договоров по замене лифтового оборудования. И в рамках совместных действий всех обвиняемых они незаконным способом получили доход около одного миллиарда рублей.

Ранее сообщалось о задержании Андрея Левченко. Правоохранители провели обыски по месту его жительства и работы, а также у его отца — бывшего губернатора Иркутской области от КПРФ Сергея Левченко.