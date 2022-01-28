США заявили о подготовке к переброске войск в Европу

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США еще не начинали переброску войск в Европу, но они уже приведены в состояние готовности к этому. Его слсова приводит РИА Новости.

«Мы не перемещали никаких войск​​​. Мы привели войска в состояние повышенной готовности», — заявил он.

Его слова также подтвердил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли, выступавший вместе с Остином на пресс-конференции.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби раскрыл состав костяка американских сил, которые готовятся для отправки в Европу. Основу сил составляют элитные воздушно-десантные части, в том числе подразделения 82-й воздушно-десантной дивизии, 18-го воздушно-десантного корпуса и 101-й воздушно-десантной дивизии. Помимо этого, пресс-секретарь упомянул о военнослужащих из 4-й пехотной дивизии.